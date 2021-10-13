В Николаеве задержали киллера, которого подозревают в покушении на бизнесмена

В Николаеве задержали киллера, которого подозревают в покушении на бизнесмена

Нападение произошло больше года назад.

Участника покушения на заказное убийство бизнесмена задержали правоохранители в Николаеве.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.

Мужчину подозревают в том, что он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова полтора года назад. Тогда во дворе офисного центра пуля снайпера попала в шею предпринимателя, задев сонную артерию. Медикам удалось спасти ему жизнь.

На крыше дома напротив полиция нашла оружие, из которого стрелял снайпер. Сейчас же его задержали. Мужчине 43 года. Он, как говорят в полиции, известная личность в криминальных кругах. Сейчас ищут его сообщников и заказчика.

Новости Украины: в Николаеве задержали участника покушения на заказное убийство

Напомним, в центре Черкасс во время стрельбы в кафе убили мужчину. По факту убийства полиция открыла уголовное производство. Было расстреляно бизнесмена Михаила К. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку