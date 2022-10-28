В Николаеве задержали шпионку, собиравшую для РФ сведения о местах дислокации авиации ВСУ

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала местную жительницу, которая шпионила в пользу армии агрессора России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что кураторов предательницы из российских спецслужб, прежде всего, интересовали места дислокации боевой авиации Вооруженных сил Украины. Сторонница путинских войск собирала разведданные по перемещениям украинской военной техники, а также координаты стратегически важной объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Получившуюся информацию российские войска планировали использовать для подготовки прицельных ракетных ударов. Впрочем, сотрудники СБУ "сработали на опережение" и задержали злоумышленницу, когда попыталась передать врагу собранные сведения.

Предательнице избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Киеве будут заочно судить завербованного российскими оккупантами крымчанина, который передавал им координаты для ракетных ударов по столице. Предатель, находясь на территории временно оккупированного Крыма, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был завербован спецслужбами государства-агрессора.

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