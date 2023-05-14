В Николаеве задержали владелицу батута, на котором погибла 4-летняя девочка: что известно

В Николаеве ребенок погиб во время развлечений на аттракционе.

В Николаеве задержали владелицу аттракциона, на котором погиб малолетний ребенок. 4-летняя девочка скончалась на территории детской площадки "Сказка". По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Следователи Николаевского районного управления полиции задержали 45-летнюю владелицу батута в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия".

В настоящее время решается вопрос об уведомлении женщины о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ровно парень выпрыгнул из окна многоэтажки.

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