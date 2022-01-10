В Николаеве задержан мужчина с обезьяной: что он делал (фото)

В Николаеве задержан мужчина с обезьяной: что он делал (фото)

Животное забрали в местный зоопарк.

В Николаеве на улице Соборной задержан мужчина. Он предлагал прохожим сфотографироваться с животным за деньги.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Мужчину задержали, когда он вытащил обезьяну на улицу. Животное было одето в куртку.

Владельцу грозит ответственность за жестокое обращение с животными. Животное полицейские отвезли в Николаевский зоопарк.

В настоящее время правоохранители изучают подлинность документов на животных. Соответствующие запросы направлены в компетентные государственные органы.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Ранее стало известно, что в Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом.

В Украине с 8 августа 2021 вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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