В Николаеве задержан мужчина с обезьяной: что он делал (фото)

Животное забрали в местный зоопарк.
В Николаеве на улице Соборной задержан мужчина. Он предлагал прохожим сфотографироваться с животным за деньги.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Мужчину задержали, когда он вытащил обезьяну на улицу. Животное было одето в куртку.
Владельцу грозит ответственность за жестокое обращение с животными. Животное полицейские отвезли в Николаевский зоопарк.
В настоящее время правоохранители изучают подлинность документов на животных. Соответствующие запросы направлены в компетентные государственные органы.
Ранее стало известно, что в Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом.
В Украине с 8 августа 2021 вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.
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