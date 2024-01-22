В Николаеве задержан работник коммунального предприятия: наводил российские ракеты на госпитали ВСУ

СБУ задержала информатора РФ, который наводил российские ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Врага интересовали локации военных госпиталей и других медучреждений, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники. Также он пытался выявить места базирования боевых подразделений ВСУ и выяснить информацию об имеющихся вооружениях. Кроме того, злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в собственном доме. По данным следствия, вражеским приспешником оказался сотрудник местного коммунального предприятия.

Для выполнения враждебных задач фигурант объезжал город на собственном автомобиле и скрыто фиксировал локацию нужных объектов. Затем полученные данные он передавал оккупантам.

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит 12 лет заключения.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области. В частности, подозрение получил вражеский пулеметчик, помогавший захватывать Мариуполь и Волноваху.

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