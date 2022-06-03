В Николаеве запретили ходить на пляжи до конца войны

В Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей пляжи и места отдыха на прибрежных зонах.
По словам мэра Александра Сенкевича, решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета.
Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.
Кроме того, в период действия военного состояния запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.
Как сообщалось, в Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме. Несмотря на это, пляжный сезон в столице пока не будет начинать. Кроме того, в условиях военного положения и ради безопасности посещать пляжи пока не советуют.
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