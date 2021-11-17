В Николаеве застрелили мужчину, еще один получил ранение

В Николаеве застрелили мужчину, еще один получил ранение

В городе ввели специальную полицейскую операцию, чтобы задержать причастных к преступлению лиц.

Сегодня вечером, 17 ноября, в Николаеве посреди города произошла стрельба, в результате которой один мужчина погиб, а другой был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Инцидент произошел на улице Сенной. В полицию позвонили местные жители и сообщили, что слышали выстрелы.

На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин.

В Николаеве ввели специальную полицейскую операцию, чтобы задержать причастных к преступлению лиц. На месте стрельбы работают следователи, криминалисты, кинологи и оперативники. В одном из дворов многоэтажек, в нескольких кварталах от места преступления, правоохранители нашли охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Сейчас устанавливается, стреляли ли именно из этого оружия в пострадавших.

Как пишет издание "Новости Н", личность погибшего уже установлена: им оказался житель Николаева, 51-летний Игорь П. Он якобы имеет отношение к строительному бизнесу.

Напомним, что в Николаеве парень подстрелил свою девушку.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.