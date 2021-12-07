В Николаеве женщина только с утра увидела, что убила мужчину

Между супругами произошла ссора.
В Николаеве в доме по пер. Курьерскому произошло убийство. Медики обнаружили тело 29-летнего мужчины с ножевым ранением в живот.
Об этом сообщили в полиции области.
На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что смертельные телесные повреждения потерпевшему нанесла жена во время ссоры в ходе совместного употребления алкоголя накануне.
Утром женщина увидела, что он не подает признаков жизни и вызвала скорую.
Следователи задержали 38-летнюю злоумышленницу. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть пострадавшего", за которое предусмотрено наказание до десяти лет заключения.
Ранее стало известно, что в Киеве женщина ударом ноги убила сожителя.
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