В Николаеве женщина только с утра увидела, что убила мужчину

В Николаеве женщина только с утра увидела, что убила мужчину

Между супругами произошла ссора.

В Николаеве в доме по пер. Курьерскому произошло убийство. Медики обнаружили тело 29-летнего мужчины с ножевым ранением в живот.

Об этом сообщили в полиции области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что смертельные телесные повреждения потерпевшему нанесла жена во время ссоры в ходе совместного употребления алкоголя накануне.

Утром женщина увидела, что он не подает признаков жизни и вызвала скорую.

Следователи задержали 38-летнюю злоумышленницу. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть пострадавшего", за которое предусмотрено наказание до десяти лет заключения.

В Ровенской области известного художника приговорили к 15 годам за убийство

Ранее стало известно, что в Киеве женщина ударом ноги убила сожителя.

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