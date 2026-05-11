В Николаеве женщина умерла после пластической операции: полиция открыла производство

В Николаеве после планового хирургического вмешательства в частной клинике скончалась 34-летняя пациентка. Полиция расследует возможное ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей.

Детали инцидента

По данным полиции, 10 мая на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков скорой помощи о смерти пациентки в клинике. На месте происшествия следователи установили, что накануне, 9 мая, женщине было проведено плановое хирургическое вмешательство, после которого она должна была находиться под наблюдением врачей.

На следующий день во время послеоперационных процедур пациентка несколько раз теряла сознание. Медицинский персонал оказывал ей неотложную помощь и вызвал скорую, однако спасти жизнь женщины не удалось.

Окончательная причина смерти должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой.

Полиция опросил работников клиники и изъял вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Досудебное расследование продолжается.

Как мы сообщали, в Ровенской области будут судить врача , которому инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Следствие утверждает, что медицинская работница не оценила должным образом состояние травмированного мужчины, который поступил в больницу, а на следующий день скончался. Специалисты считают, что при своевременной диагностике и надлежащем лечении его жизнь можно было спасти. Теперь медики угрожает до 2-х лет тюрьмы.

