В Николаеве женщина ждала оккупантов, разбомбивших ее дом, потому что "она за Россию": как ее наказали

В Николаеве уроженка Азербайджана, личность без гражданства ждала прихода российских оккупантов. Женщина заявляла, что ее дом трижды попадал под российские обстрелы, однако она все равно надеялась на оккупацию Николаева и называла себя "русской".

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда города Николаева (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, подозреваемая — это лицо без гражданства и уроженка города Баку. Женщина в запрещенной в Украине российской социальной сети откровенно прославляла российских террористов, сожалела, что ВСУ ликвидируют оккупантов, радовалась террористическим ударам по территории Украины и писала, что ждет на оккупацию Николаева, потому что "она россиянка".

Сообщение женщины. Материалы суда

Кроме того, подсудимая сообщала, что ее дом трижды попадал под обстрел россиян, а квартира была уничтожена. В то же время женщина не винила в этом Россию. Она также радовалась, когда россияне убивали украинцев и "лайкала" украинофобские сообщения.

Материалы дела

Российских окупантов женщина прославляла с июня 2022 года до мая 2023 года.

В ходе следствия любительница России заключила соглашение со следствием, в котором вину признала и раскаялась. Женщину признали виновной по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Напомним, украинец почти год воевал за Россию, но заблудился и попал в плен ВСУ.

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