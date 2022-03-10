В Николаеве жители многоэтажки пробили стену, чтобы кормить кошку, которую в закрытой квартире покинули хозяева

В Николаеве жители многоэтажки пробили стену, чтобы кормить кошку, которую в закрытой квартире покинули хозяева

Владельцы животного 10 дней назад эвакуировались из города, оставив насмерть домашнюю любимицу.

В Николаеве спасли кошку, которую бежавшие из города хозяева бросили в закрытой квартире. В бетонной стене сделали отверстие, чтобы передавать животному еду.

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Об этом сообщают "Новости N".



В Николаеве пробили стену в квартире по ул. Большой Морской, чтобы кормить заброшенную хозяевами кошку. Животное жалобно мяукало несколько дней подряд, поэтому соседи поняли, что дома никого нет и кошка просто умрет от голода.

Выяснилось, что хозяева кошки уехали 10 дней назад, бросив ее на произвол судьбы. Вместе с полицией удалось сделать отверстие в стене, через которое кошку смогли покормить. Теперь у соседей и волонтеров будет возможность подкармливать заброшенное животное.

«Хозяева, люди, оставайтесь людьми! Не бросайте животных! И в эвакуации сейчас пропускают, и в жилье принимают людей с животными! Им тоже нужна наша защита и забота!», — обратились к николаевцам бойцы городского караула.

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