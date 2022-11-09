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В Николаевской и Херсонской областях оккупанты взрывают мосты

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1196
Время на прочтение
1 мин
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В Николаевской и Херсонской областях оккупанты взрывают мосты

На захваченных территориях российские оккупанты уничтожают мосты, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

В Херсонской области оккупанты взорвали Дарьевский мост и мост в селе Тягинка.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Вооруженные Силы Украины.

Дарьевский мост расположен в тылу российских оккупантов. На данный момент неизвестно, работа партизан или именно россиян, поскольку по сообщениям местных жителей переправу уничтожили именно ВС РФ.

Также взорван мост через канал в сторону Херсона при выезде со стороны Снегиревки Николаевской области. В самой Снегиревке ВСУ продолжают выкуривать россиян.

Сообщается, что всего за сегодня уже было взорвано минимум 5 мостов на оккупированной части Херсонщины и Николаевщины:

  • Дариевский мост
  • мост в Снегиревке в сторону Херсона
  • Тягинский железнодорожный мост
  • мост Новокаиры
  • мост в Миловом

Напомним, что на южном направлении С или обороны уничтожили два вражеских склада с боеприпасами. Речь идет о складах недалеко от Снегиревки и Костромки.

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Дата публикации
Просмотры
1196
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