В Николаевской и Херсонской областях оккупанты взрывают мосты

На захваченных территориях российские оккупанты уничтожают мосты, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

В Херсонской области оккупанты взорвали Дарьевский мост и мост в селе Тягинка.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Вооруженные Силы Украины.

Дарьевский мост расположен в тылу российских оккупантов. На данный момент неизвестно, работа партизан или именно россиян, поскольку по сообщениям местных жителей переправу уничтожили именно ВС РФ.

Также взорван мост через канал в сторону Херсона при выезде со стороны Снегиревки Николаевской области. В самой Снегиревке ВСУ продолжают выкуривать россиян.

Сообщается, что всего за сегодня уже было взорвано минимум 5 мостов на оккупированной части Херсонщины и Николаевщины:

Дариевский мост

мост в Снегиревке в сторону Херсона

Тягинский железнодорожный мост

мост Новокаиры

мост в Миловом

Напомним, что на южном направлении С или обороны уничтожили два вражеских склада с боеприпасами. Речь идет о складах недалеко от Снегиревки и Костромки.

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