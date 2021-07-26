В Николаевской области агрессивная пассажирка авто избила патрульного

Женщину доставили в отделение полиции и задержали.

В Первомайске патрульные остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 29-летний пьяный водитель и составили административные материалы. По результатам освидетельствования алкотестер Драгер показал 1,37 промилле.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Также читайте Вылез к патрульным через разбитое окно дверцы: в Киеве пьяный мужчина похитил КамАЗ

Пассажирка авто, которая имела признаки опьянения, вел себя агрессивно и на замечание успокоиться не реагировала, внезапно набросилась на одного из полицейских и нанесла ему телесные повреждения, в результате чего полицейский нуждался в медицинской помощи.

Женщину доставили в отделение полиции, где следователи задержали ее.

По согласованию с Первомайской окружной прокуратурой задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев и телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей".

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд выбирать подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в Одесской области ищут полицейского, который задолжал коллегам 300 тысяч долларов.

Новости Украины: в Днепре выбирали самых сильных патрульных полицейских страны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку