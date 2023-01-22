В Николаевской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших — младенец

Ужасная трагедия произошла в Николаевской области.
В Витовском районе Николаевской области возле села Любомировка автомобиль подорвался на мине.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец возрастом 3 недели.
«Друзья, прошу, будьте осторожны! Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких!», – говорится в сообщении.
Минная опасность
Напомним, что ранее в Херсонской области электрик взорвался на мине. Ему оторвало стопу.
Также в Харьковской области на мине взорвались супруги. Они ехали за елкой.
А в Харьковской области на мине взорвался 32-летний спасатель.
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