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В Николаевской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших — младенец

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
247
Время на прочтение
1 мин
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В Николаевской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших — младенец

Фото: Андрей Небитов/Facebook

Ужасная трагедия произошла в Николаевской области.

В Витовском районе Николаевской области возле села Любомировка автомобиль подорвался на мине.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец возрастом 3 недели.

«Друзья, прошу, будьте осторожны! Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких!», – говорится в сообщении.

Минная опасность

Напомним, что ранее в Херсонской области электрик взорвался на мине. Ему оторвало стопу.

Также в Харьковской области на мине взорвались супруги. Они ехали за елкой.

А в Харьковской области на мине взорвался 32-летний спасатель.

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Дата публикации
Просмотры
247
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