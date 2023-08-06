В Николаевской области автомобиль подорвался на противотанковой мине: погиб мужчина

Вблизи города Снегиревка Баштанского района автомобиль местных жителей наехал на противотанковую мину. В результате взрыва погиб мужчина, еще один — травмирован.

Об этом сообщил глава Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

"Ужасный случай произошел недалеко от Снегиревки, который унес жизни 38-летнего местного жителя, а еще одному мужчине медики оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

По информации Сергея Шайхета, мужчины уехали в посадку возле Явкинского канала заготовить дрова на зиму. Сейчас на месте работают полицейские.

Напомним, в Харьковской области подросток погиб в результате детонации взрывного предмета, который он перевозил.

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