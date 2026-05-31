В Николаевской области автомобиль с детьми вылетел с моста в воду: что известно

В Николаевской области шесть человек получили травмы, в том числе дети — полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Вознесенском районе при участии упавшего с моста в воду внедорожника.

Об этом сообщает полиция области.

31 мая примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, по предварительным данным, за рулем которого находился 19-летний парень, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы моста с последующим падением автомобиля в воду.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находившиеся в салоне авто - пятеро детей 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный вождь с телесными повреждениями разных степеней тяжести были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

© Полиция Николаевской области

Следователи полиции квалифицировали событие предварительно по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

В ходе дальнейшей проверки возможна дополнительная квалификация происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, ставших свидетелями или владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, обратиться по телефону: 068-733-12-82 или 102.

