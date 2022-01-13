В Николаевской области без прививки отстранят от работы и не заплатят: кого и когда

В Николаевской области без прививки отстранят от работы и не заплатят: кого и когда

Чиновники, медики и педагоги, не получившие прививку против COVID-19, будут отстранены от работы.

В Николаевской области с 31 января 2022 года отстранят от работы без сохранения заработной платы представителей определенных профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Об этом во время брифинга рассказал главный государственный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко, пишет "Суспільне".

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По словам Владимира Клочко, согласно приказу № 2664 Министерства здоровья Украины от 30.11 2021 обязательно должны прививаться работники органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности и работники коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники вышеупомянутых учреждений, которые не получат, по крайней мере, одну дозу вакцины до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", — сказал Владимир Клочко.

По словам Владимира Клочко, по состоянию на 12 января в Николаевской области вакцинировано более 90% медицинских работников.

В соответствии с постановлением Кабмина, которое вступило в силу 8 ноября, определенная категория украинцев, среди которых государственные служащие и работники учебных заведений, которые отказываются или уклоняются от прививок против COVID-19, будут отстранены от работы. Фонд социального страхования (ФСС) не будет оплачивать им больничные в случае болезни.

Согласно решению Минздрава, не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение (форма №028), выданное учреждением здравоохранения.

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Напомним, в мире начали прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. В частности, такое решение было принято уже в Италии, Испании, Австралии и Польше.

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