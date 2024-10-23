В Николаевской области четверо молодых людей взорвались на остатках вражеского дрона

Очередной трагический случай произошел в Николаевской области из-за взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупантами.
Четверо молодых людей получили осколочные ранения в результате детонации остатков вражеского беспилотника в Николаевской области.
Об этом сообщает ГСЧС.
Инцидент произошел на поле между селами Сухоеланецкого территориального общества. Трое парней и несовершеннолетняя девушка путешествовали на мопеде по полевой дороге. Когда они остановились, рядом раздался взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения.
Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что взрыв вызвали остатки вражеского беспилотного летательного аппарата.
Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными и соблюдать основные правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов:
- остановиться;
- не касаться подозрительного предмета;
- немедленно звонить по телефону 101.
Напомним, в одном из сел Львовского района из-за взрыва гранаты погиб 37-летний мужчина.
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