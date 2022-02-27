В Николаевской области четверо российских военных сложили оружие и сдались местным (видео)

У мужчин забрали документы.
Четверо военных, предварительно 33 полка из Волгоградской области, в возрасте от 18 до 29 лет, после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружие и сдались местным жителям.
Об этом Суспільне сообщили в полиции Николаевской области.
"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели, что происходит, решили сдаться", — говорится в сообщении полиции.
У диверсантов изъяли документы, с ними ведут разговоры, выясняются все обстоятельства.
Ситуация по правопорядку в области под контролем правоохранителей.