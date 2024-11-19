В Николаевской области депутат украл зерно, имитируя ракетный удар РФ (фото)

Депутат Николаевского горсовета подозревается в злоупотреблениях во время войны.

Прокуратура Николаевской области выдвинула подозрение депутату одного из городских советов в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в 2022 году одно из обществ в Николаевской области заключило с иностранной фирмой международный контракт на поставку зерна сои. Депутат местного совета от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" решил заработать средства, организовав обществу перевалку, загрузку зерна сои, а также обещал помочь оформить сопроводительные и таможенные документы. Для этого он привлек подконтрольную ему подрядную организацию", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в феврале того же года на территории порта Николаева подконтрольная депутату компания приступила к загрузке иностранного судна соей. Однако из-за начала широкомасштабного вторжения России ракетные и артиллерийские обстрелы Николаева, в том числе территории порта, заставили прекратить загрузку, а экипаж судна, состоявший из иностранных граждан, эвакуировали.

Обломок ракеты, разбрасываемый чиновником/Фото: Офис Генерального прокурора.

Пользуясь ситуацией, депутат выгрузил часть зерна сои на склад в порту. Чтобы скрыть свои действия, он разбрасывал обломки ракет, имитируя попадание в состав вражеских снарядов и уничтожение зерна. После этого он обратился в полицию, чтобы зафиксировать повреждение.

Таким образом, подозреваемый распорядился зерном по собственному усмотрению, нанеся ущерб обществу на сумму 23 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

Напомним, в Днепре СБУ и прокуратура разоблачили преступную группу, терроризировавшую предпринимателей. Задержан ее лидер — депутат местного совета.

Читайте также: