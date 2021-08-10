В Николаевской области директор гостиничного комплекса организовал бордель: кто работал и что делали

В Николаевской области директор гостиничного комплекса организовал бордель: кто работал и что делали

Час услуг стоил клиенту 1300 гривен.

В Николаевской области директор одного из комплексов отдыха организовал бордель. Мужчине и трем его сообщницам вручены подозрения.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Установлено, что 53-летний директор местного гостиничного комплекса организовал на базе учреждения незаконный "бизнес". Он также привлек трех женщин, которые занимались административной работой.

Заговорщики подбирали и привлекали к занятию проституцией лиц, принимали заказы от клиентов и занимались сводничеством. Для развратных действий сдавали комнаты или банные помещения заведения. Час услуг стоил клиенту 1300 гривен.

Во время обысков изъяты наличные, мобильные телефоны, документы и журналы "черной бухгалтерии".

Напомним, в Ивано-Франковске 23-летняя девушка обустроила в съемной квартире бордель. Она была администратором и самостоятельно записывала клиентов, которых находила в Сети.

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