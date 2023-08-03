В Николаевской области двое мужчин отказались от повесток и мобилизации в ВСУ: как их накажут

Мужчинам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
В Николаевской области будут судить двух мужчин, отказавшихся от мобилизации в ВСУ во время действия военного положения.
Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, двое жителей Кривоозерской территориальной громады во время действия военного положения отказались от мобилизации в ВСУ.
Один из подозреваемых по месту жительства отказался получать повестку на военную службу. Другой мужчина должен был прибыть в местный ТЦК и СП на конкретное время и дату, чтобы начать службу в армии, однако этого не сделал и уклонился от мобилизации.
Обоим мужчинам инкриминируют ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Им обоим грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который пришел в военкомат и отказался от мобилизации.
Также в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, принеся обратно в военкомат повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.
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