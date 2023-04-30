В Николаевской области двое мужчин получили повестки, но отказались от мобилизации: как их накажут

В Николаевской области будут судить двух мужчин, получивших повестки, однако уклонились от военной службы. За это им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

По данным следствия, двое жителей Баштанского района Николаевской области получили повестки. Их признали годными к военной службе, однако мужчины не пришли для отправки в воинские части.

Прокуратура объявила подозрение в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Жителям Николаевской области грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Окончательный приговор уклонистам должен огласить суд.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Уклониста приговорили к 4 годам лишения свободы.

Также во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался служить в ВСУ.

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