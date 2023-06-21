В Николаевской области двое мужчин получили повестки, но отказались от мобилизации: как их накажут

В Николаевской области будут судить двух мужчин, получивших повестки, однако они отказались от мобилизации в период действия военного положения. За это им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, двое жителей Баштанского района получили повестки на прохождение службы по мобилизации. Военно-врачебная комиссия признала их пригодной к службе в армии, однако мужчины не пришли в воинские части в указанное время и уклонились от мобилизации.

Подозреваемым инкриминируют ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчинам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Окончательный приговор вынесет суд.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, которого признали годным к мобилизации, однако он не прибыл в учебный центр, получив боевую повестку. За это его осудили на 3 года лишения свободы, заменив это на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Также в Ровенской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за денег. Он три года будет находиться в тюрьме.

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