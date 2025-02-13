В Николаевской области гость привязал женщину к батарее, а ее родственницу изнасиловал

Злоумышленник свою вину не признал.

В Николаевской области 23-летний мужчина осужден за изнасилование несовершеннолетней и незаконное лишение свободы двух человек.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

"Злоумышленник, находясь в доме пострадавших и применив физическое насилие, пластиковыми жгутами связал руки и ноги 15-летней девушке, а ее 74-летнюю бабушку привязал к батарее. После чего совершил по отношению к девушке насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Во время судебного заседания обвиняемый вину свою не признал. Однако суд, оценив предоставленные ювенальным прокурором доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемых ему правонарушениях. Злоумышленнику назначено наказание – 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 19-летний парень забил насмерть 3-летнего мальчика, его нервировал плач ребенка. Больше об ужасном убийстве читайте в новости.

Читайте также: