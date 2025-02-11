В Николаевской области готовятся к открытию пляжного сезона: Ким сказал, когда это может быть

Виталий Ким отметил, что степень опасности люди воспринимают по-разному, и подчеркнул, что главная задача – обезопасить отдыхающих, если будет предоставлена возможность работать.

На Николаевщине готовятся к открытию пляжного сезона после прекращения войны.

Об этом сказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Укринформу".

Сейчас Виталий Ким по просьбе бизнеса активно лоббирует открытие пляжного сезона в Коблево. Главная преграда – запрет военных. Отвечая на вопрос, удастся ли договориться, Ким отметил, что сделать это будет непросто.

"С военными договориться тяжело, и они правы. Но у нас есть еще и техническая проблема. В Одессе есть волнорезы, между которыми натягивается сетка, и это не дает возможности минам попасть на пляж. У нас проект относительно берегоукрепления тоже был до войны, но его не успели реализовать. Поэтому сейчас думаем, как это сделать. Но основная наша задача заключается в том, чтобы если вдруг в мае или июне прекратится огонь, мы были готовы сразу же начать пляжный сезон, чтобы снова не потерять время", – сказал он.

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Ким отметил, что степень опасности люди воспринимают по-разному, и подчеркнул, что главная задача – обезопасить отдыхающих, если будет предоставлена возможность работать.

"Туристический бизнес уже три года не работает, нет средств на содержание баз, инфраструктуры… Это сложный вопрос. К тому же степень опасности люди воспринимают по-разному. Был в Очакове в прошлом году. Начался обстрел, а они сидят на пляже под зонтиком и пьют пиво с орешками. Но наша задача обезопасить людей, если будет предоставлена возможность работать", – резюмировал начальник Николаевской ОГА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году.

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