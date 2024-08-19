В Николаевской области гремят взрывы: враг атакует регион

В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы.

Об этом сообщил глава МВА Иван Кухта.

"В Снегиревке было слышно взрывы! Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правила двух стен. Сейчас выясняем детали", — написал он.

Ранее стало известно, что часть Украины охватила воздушная тревога.

Кроме того, россияне подняли в воздух шесть бортов Ту-95МС.

"Отмечается активность шести бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

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