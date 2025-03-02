В Николаевской области исчезли двое братьев: одного из них обнаружили мертвым

В Первомайске полиция, военные и местные жители разыскивают двух пропавших мальчиков. Сегодня, 2 марта, один из них был обнаружен мертвым.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

"К сожалению, одного из двух пропавших без вести братьев обнаружили мертвым. Правоохранители обнаружили тело старшего мальчика в реке Синюха", — говорится в сообщении.

Полицейские и спасатели продолжают обследовать водоем, чтобы найти второго пропавшего.

Напомним, в Херсонской области обнаружили тела троих детей, которые провалились под тонкий лед 13 февраля. Среди них 9-летний мальчик, 14-летняя девочка и 13-летний мальчик.

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