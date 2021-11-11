В Николаевской области исчезли двое парней из спецшколы (приметы, фото)

Воспитанники не выходят на связь.

Директор Широколановской специальной школы обратилась в полицию и заявила об исчезновении с территории заведения двух несовершеннолетних воспитанников: Широкого Михаила Станиславовича 2008 г. р. и Билоуса Александра Александровича 2009 г. р.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В настоящее время местонахождение подростков неизвестно.

Михаил Широкий был одет в куртку темно-серого цвета, синюю шапку, серые брюки, черные кроссовки.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Александр Билоус был одет в куртку темно-синего цвета, черные брюки, шапку синего цвета, красные кроссовки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетних или предоставить другую информацию, сообщить в отделение полиции №5 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164 или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Напомним, в Черновцах нашли тело мертвого мужчины после пяти дней поисков. Он гулял с собакой и не вернулся домой.

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