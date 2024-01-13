В Николаевской области из проруби достали тело мужчины

Мужчина не вернулся домой, его разыскивали.
В Баштанке Николаевской области на ставке погиб мужчина. Тело достали из промерзшей проруби и вытащили на берег.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
"По информации полиции, вечером он приехал в заледеневший водоем на собственном автомобиле и домой уже не вернулся", — сообщили в ведомстве.
Спасатели с помощью надувной лодки добрались до проруби, в которой видна была одежда человека. Тело погибшего вытащили на берег.
Напомним, что в Винницкой области пришлось спасать сразу двух рыбаков, они рискнули выйти на тонкий лед и провалились.
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