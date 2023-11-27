В Николаевской области из-за непогоды образовались переметы до 4 метров

"Все на дежурстве".

Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в социальных сетях прокомментировал ситуацию с непогодой на юге страны.

“Пробиваемся к последним, застрявшим из-за непогоды (есть переметы до 4 метров)!

Работает тяжелая техника. Военных не привлекаем(у них своей работы много).

Благодарю наших фермеров и бизнеса за технику для помощи… именно поэтому нас нельзя победить”, – отметил он.

“Пока работаем еще. Утром будет возведение около 9-00”, – резюмировал чиновник.

Напомним, что дорожники подготовились к непогоде: более 250 единиц спецтехники работают на улицах Киева.

Добавим, что ранее мы сообщали, что украинцы предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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