В Николаевской области из-за сигареты трагически погиб мужчина

В селе Черноморка Николаевского района произошел пожар в жилом доме, погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О пожаре в доме по улице Степной спасателей известили в 20:08. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

"Воспламенение спровоцировало неосторожность во время курения", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Капитановка Кировоградской области горел дом. Спасатели выяснили, что горело 16 метров квадратного дома. На месте обнаружили пятеро погибших. Среди погибших – трое детей.

Страшная трагедия в Житомирской области: двое дошкольников погибли в пожаре

Читайте также: