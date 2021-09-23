В Николаевской области локомотив поезда перевернул грузовик: есть жертвы (фото)

55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.
Сегодня, 23 сентября, на 24 километре перегона "Никель — Побужский — Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло авария.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Локомотив под управлением 32-летнего машиниста столкнулся с грузовым самосвалом "КрАЗ". В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего". Продолжается расследование.
Напомним, поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.