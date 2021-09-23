В Николаевской области локомотив поезда перевернул грузовик: есть жертвы (фото)

В Николаевской области локомотив поезда перевернул грузовик: есть жертвы (фото)

55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

Сегодня, 23 сентября, на 24 километре перегона "Никель — Побужский — Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло авария.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Локомотив под управлением 32-летнего машиниста столкнулся с грузовым самосвалом "КрАЗ". В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 .ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего". Продолжается расследование.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Напомним, поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.

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