В Николаевской области машина слетела в кювет: водителя вырезали из машины (фото)

В Николаевской области машина слетела в кювет: водителя вырезали из машины (фото)

Пострадавшего забрали медики.

Сегодня, 1 октября, на автодороге Т-1501 произошло ДТП. Водитель Dacia Logan вылетел в кювет, потому что не справился с управлением.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Автомобиль зажал водителя конструктивными элементами. Ее пришлось разрезать, чтобы достать мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Напомним, на автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Двое пассажиров пострадали, один погиб. Водитель после ДТП скрылся.

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