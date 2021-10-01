В Николаевской области машина слетела в кювет: водителя вырезали из машины (фото)

Пострадавшего забрали медики.
Сегодня, 1 октября, на автодороге Т-1501 произошло ДТП. Водитель Dacia Logan вылетел в кювет, потому что не справился с управлением.
Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Автомобиль зажал водителя конструктивными элементами. Ее пришлось разрезать, чтобы достать мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, на автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Двое пассажиров пострадали, один погиб. Водитель после ДТП скрылся.