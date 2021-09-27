В Николаевской области машины не поделили дорогу: один из водителей умер

После столкновения с грузовиком легковой автомобиль отбросило в кювет.
На автодороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" возле с. Коблево произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись грузовик MAN с полуприцепом и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
После столкновения транспортных средств легковой автомобиль отбросило в кювет. 51-летнего водителя Chevrolet с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу, где он впоследствии скончался. 41-летний водитель грузовика не травмировался.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее стало известно, что на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.