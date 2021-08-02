В Николаевской области мотоциклист сбил пешехода и погиб на месте ДТП

В Николаевской области мотоциклист сбил пешехода и погиб на месте ДТП

Мотоциклист не справился с управлением.

В поселке Братское Вознесенского района 36-летний водитель мотоцикла Mustang, по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 20-летнего пешехода, который в это время двигался в попутном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Также читайте Во Львове погоня за мотоциклистом превратилась в голливудский блокбастер

Мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а пешехода с травмами забрала "скорая".

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Напомним, во Львовской области 37-летняя водитель погибла в ДТП с тепловозом.

Новости Украины: во Львове мотоциклист без водительских прав заработал штрафов почти на 5000 гривен

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку