В Николаевской области мужчина бросил гранату у родственников сожительницы: есть пострадавшие

В Николаевской области мужчина бросил гранату у родственников сожительницы: есть пострадавшие

Дебошира задержали правоохранители.

В Николаевской области в гараж бросили гранату: из-за семейного конфликта ранения получили два человека.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 октября.

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В селе Мостовое между женщиной и ее сожителем произошла ссора. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал физической расправой. Поэтому женщина позвала сына и зятя, чтобы те усмирили дебошира.

Впрочем, мужчине это не понравилось. Он получил гранату, выдернул чеку и бросил в гараж, где были двое родственников женщины. Они получили осколочные ранения. Их забрала скорая.

Сам дебошир не пострадал. Его задержала полиция. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи устанавливая, откуда у крестьянина боевая граната.

Новости Украины: в Николаевской области мужчина бросил гранату в гараж

Как сообщалось, киевские оперативники задержали мужчину с боеприпасом в кармане. Нарушителя заметил прохожий и позвонил в полицию. Злоумышленник объяснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе. Отмечается, что киевлянин 1973 года ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение оружия.

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