В Николаевской области мужчина бутылкой из-под шампанского убил товарища

В Николаевской области произошло убийство во время ссоры между двумя товарищами.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

"6 июня 2023 года между подозреваемым и 46-летним пострадавшим на берегу г. Синюха Первомайского района во время распития спиртных напитков произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов пустой бутылкой от шампанского и ногами по туловищу и голове, повреждения в виде травматического субарахноидального кровоизлияния, перелома костей черепа, разрыва печени. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью и мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

За указанное уголовное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Полтавской области женщина заказала убийство сожителя своей дочери, однако ее план провалился.

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