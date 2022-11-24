В Николаевской области мужчина из ружья застрелил соседа

В Николаевской области ссора между соседями закончилась убийством.
Жителю с.Мишково-Погорелово Николаевского района оглашен приговор – 13 лет лишения свободы за умышленное убийство односельчанина.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
В суде доказано, что в апреле 2022 года между мужчинами произошла ссора, во время которой обвиняемый из охотничьего ружья выстрелил в односельчанина, который умер от полученных травм на месте происшествия. Обвиняемый свою вину признал. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, в Запорожской области отца жестоко убил родной сын, а тело зарыл на территории домовладения. Злоумышленник задержан. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет заключения.
А в Тернопольской области во время ссоры 56-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать, после чего покончил с собой.
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