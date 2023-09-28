В Николаевской области мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы

В Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По результатам рассмотрения обвинительного акта и оценки предоставленных прокурором доказательств подсудимый признан Вознесенским горрайонным судом виновным и приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы.

По решению суда сведения о насильнике будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в Днепре отец регулярно изнасиловал родную дочь.

Читайте также: