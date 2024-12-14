В Николаевской области мужчина насмерть переехал собственного отца

Как выяснилось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит срок.

37-летний житель Баштанского района Николаевской области будет судить за то, что он в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz Vito, наехал на своего отца.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Следствием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем, начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра. В результате он наехал на своего 67-летнего отца.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

По результатам медицинского обследования у водителя обнаружили 1,45 промилле алкоголя в крови. Прокурор направил в суд обвинительный акт по отношению к мужчине.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли муж и его жена.

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