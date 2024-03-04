В Николаевской области мужчина похитил девочку и держал под землей

К поискам ребенка привлекли также аэроразведку.

В Николаевской области в Березнеговатской громаде полицейские задержали подозреваемого в похищении ребенка. Мужчина вырыл тайник под землей за пределами села, где держал восьмилетнюю девушку.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В отделение полиции поступило сообщение от родных 8-летней девочки о том, что около 20:00 она внезапно скрылась из дома. Полицейским родные заявили, что имеют подозрения, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки, который долгое время жил вместе с семьей.

Сразу была развернута масштабная розыскная полицейская операция и создан оперативный штаб.

К поискам ребенка привлекли также аэроразведку.

В результате полицейские вместе с местными нашли за пределами села замаскированный тайник под землей, в котором скрывался злоумышленник вместе с похищенной девочкой.

Ребенка отвезли в больницу на обследование, с ним работают психологи.

Задержанному сообщили о подозрении в "Незаконном лишении свободы или похищении человека". Санкция статьи за похищение ребенка предусматривает до пяти лет.

Напомним, в Киевской области разоблачили супругов извращенцев.

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