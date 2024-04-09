В Николаевской области мужчина придумал, как год скрываться от ТЦК и мобилизации: чем это закончилось

В Николаевской области мужчина отказался брать две повестки и больше года избегал мобилизации. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Южноукраинского городского суда Николаевской области от 5 апреля 2024 года.

По данным суда, мужчину 5 марта 2023 года ВВК сочла годным к мобилизации. В тот день ему пытались дать повестку, однако призывник категорически от нее отказался. 20 марта 2023 года мужчина повторно не захотел получать повестку.

На суде житель Николаевской области подтвердил данные следствия. Он признал вину и раскаялся, отказавшись озвучивать подробности.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Освобождение обвиняемого от отбывания назначенного наказания сформирует негативное мнение других военнослужащих и повлияет на их боевой дух и мотивацию, где большинство из них выполняют боевые задания без ротации более полутора лет. Это также будет способствовать уклонению других призванных при мобилизации лиц от несения военной службы, что повлияет на качество обороны Украины, ее функционирование, боевую и мобилизационную боеспособность ВСУ", — говорится в пояснении судебного приговора.

Приговор суда

Напомним, командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам.

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