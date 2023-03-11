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В Николаевской области мужчина принес домой неразорванный снаряд: пострадал ребенок (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Николаевской области мужчина принес домой неразорванный снаряд: пострадал ребенок (фото)

Фото: Associated Press

Мальчик очутился в больнице.

В селе Лиманы Николаевской области мужчина принес во двор дома неразорванный кассетный снаряд. Боеприпас взорвался. Пострадал девятилетний мальчик.

Об этом сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, мужчина обнаружил снаряд на своем огороде. Впрочем, вместо того, чтобы вызвать спасателей, принес опасный предмет во двор. Оставил его там и пошел по делам.

Отмечается, что боеприпас сдетонировал, когда мальчик катался на самокате во дворе. Ребенок получил осколочные ранения.

Фото: Сергей Шайхет. / ©
Фото: Сергей Шайхет.

"Мальчика доставили в больницу. За его жизнь борются медики", – написал начальник полиции.

Напомним, в селе Чайковка в Харьковской области погиб 37-летний мужчина, взорвавшись на растяжке. Глава ОВА Олег Синегубов говорит, что минная опасность в области остается высокой. Поэтому он призвал граждан воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей.

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Дата публикации
Просмотры
818
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