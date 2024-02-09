В Николаевской области мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд: боеприпас взорвался

Трагедия произошла в селе Новопетровка Николаевского района.
В Николаевской области мужчина нашел боеприпас и принес его домой, где он сдетонировал. От полученных ран местный житель погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, трагедия произошла в селе Новопетровка Николаевского района. Один из местных жителей нашел боеприпас и принес его домой. Там он с помощью топора пытался его разобрать. Однако он взорвался, в результате чего 44-летний мужчина погиб на месте.
“Если вы наткнулись на подозрительный предмет или боеприпас, ни в коем случае нельзя подходить к нему, перемещать. А тем более пытаться разобрать. Это смертельно опасно. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102”, — отметили в ГСЧС.
Напомним, что в Николаеве задержан работник коммунального предприятия, который приводил российские ракеты на госпитали ВСУ.
Читайте также: