В Николаевской области мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд: боеприпас взорвался

В Николаевской области мужчина нашел боеприпас и принес его домой, где он сдетонировал. От полученных ран местный житель погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, трагедия произошла в селе Новопетровка Николаевского района. Один из местных жителей нашел боеприпас и принес его домой. Там он с помощью топора пытался его разобрать. Однако он взорвался, в результате чего 44-летний мужчина погиб на месте.

“Если вы наткнулись на подозрительный предмет или боеприпас, ни в коем случае нельзя подходить к нему, перемещать. А тем более пытаться разобрать. Это смертельно опасно. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102”, — отметили в ГСЧС.

Напомним, что в Николаеве задержан работник коммунального предприятия, который приводил российские ракеты на госпитали ВСУ.

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