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В Николаевской области мужчина убил товарища бутылкой из-под шампанского

В Николаевской области мужчина убил товарища бутылкой из-под шампанского

Злоумышленник задержан / Фото: Associated Press

Между мужчинами произошел конфликт, закончившийся трагедией.

В Николаевской области конфликт на берегу реки закончился избиением и смертью одного из участников.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

"Во время ссоры злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов пустой бутылкой из-под шампанского и ногами по туловищу и голове, нанеся тяжкие телесные повреждения: травматическое субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей черепа, разрыв печени", - говорится в сообщении.

При поддержке публичного обвинения Первомайской окружной прокуратуры суд признал виновным 48-летнего жителя Первомайска в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, на Одесчине мужчина отрубил голову 5-летней девочке. После совершенного злоумышленник пытался покончить с собой.

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