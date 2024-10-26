В Николаевской области мужчина выбросил собаку с девятого этажа

Мужчина выбросил из окна девятого этажа многоэтажки собаку, которую недавно спасли от наводнения.
В пятницу, 25 октября, в отделение полиции Николаевской области поступило сообщение от местной волонтера о том, что из окна девятого этажа многоэтажки 37-летний мужчина выбросил собаку. Животное, к сожалению, не выжило.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
По словам заявительницы, она спасла собаку от наводнения в Херсонской области и недавно передала сожители злоумышленника.
Следователи возбудили уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными".
Мужчине грозит наказание до 3 лет тюрьмы, в настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Печерском районе столицы из окна 13-го этажа многоэтажки выпрыгнул человек.
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