В Николаевской области мужчина выбросил собаку с девятого этажа

Мужчина выбросил из окна девятого этажа многоэтажки собаку, которую недавно спасли от наводнения.

В пятницу, 25 октября, в отделение полиции Николаевской области поступило сообщение от местной волонтера о том, что из окна девятого этажа многоэтажки 37-летний мужчина выбросил собаку. Животное, к сожалению, не выжило.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

По словам заявительницы, она спасла собаку от наводнения в Херсонской области и недавно передала сожители злоумышленника.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными".

Мужчине грозит наказание до 3 лет тюрьмы, в настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Печерском районе столицы из окна 13-го этажа многоэтажки выпрыгнул человек.

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