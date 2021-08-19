В Николаевской области мужчина вырастил и собрал урожай конопли на 11 миллионов гривен: видео

Ранее уже судимый мужчина сейчас же, очевидно, решил стать наркобароном.
Урожай конопли на 11 миллионов гривен. На Николаевщине правоохранители с пограничниками обнаружили целое агропредприятие по выращиванию наркотических растений.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, организовал бизнес 46-летний мужчина, ранее уже судимый за разбой. Сейчас же, очевидно, решил стать наркобароном. У себя на огороде построил большие теплицы, где выращивал каннабис. Во время обыска большинство растений были уже расфасованные и готовые к сбыту.
"Это два парника, из которых изъяли почти 58 кг каннабиса и более 400 остатков растений конопли. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет примерно 11 миллинов гривен. Решается вопрос о задержании фигуранта", — прокомментировал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области Валерий Урунов.