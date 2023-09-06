В Николаевской области мужчина взорвался на мине — пошел собирать дрова

26-летний мужчина пошел за дровами. Подняв одну из сухих древесин, услышал подозрительный "щелчок" и сразу лег на землю. В этот момент сдетонировал взрывоопасный предмет, находившийся под ветками.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Мужчина получил осколочные ранения и находится в больнице.

ГСЧП предупреждает, что на деоккупированных территориях сохраняется высокий уровень минной опасности. Поэтому местных жителей призывают не передвигаться по непроверенным путям, не посещать леса, поля, которые были под оккупацией или где велись боевые действия.

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