В Николаевской области мужчина задушил подушкой сожительницу и закопал в лесополосе

Злоумышленник уверял, что женщина умерла сама и он ее просто похоронил.
В николаевскую полицию обратилась женщина и заявила об исчезновении ее 52-летней тети. Правоохранители выяснили, что женщину никто не видел уже около двух недель.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Правоохранители начали расследование и установили, что пропавшая уже мертвая, а ее тело закопал сожитель в лесополосе возле местного кладбища. Сначала 62-летний мужчина рассказывал, что гражданская жена якобы умерла сама, поэтому он так и поступил. Полицейским мужчина показал место захоронения.
Тело женщины правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по заключению которой – смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.
Уже после того он признался, что в ходе бытового конфликта задушил жену подушкой, а на следующий день избавился от тела.
Следователи вручили мужчине сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины), следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что в Николаеве в гостинице был убит парень.
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